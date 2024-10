L'ultimissimo trend maschile? E' il look retrò con le sopracciglia folte e i baffi diradati, stile campione di ping pong anni '50 (Di giovedì 10 ottobre 2024) In questi giorni, Timothée Chalamet è impegnato con le riprese di Marty Supreme. Un film storico ambientato negli anni ’50, in cui indossa abiti di scena in stile vintage corredati da taglio capelli – e grooming – trasformisti. Timothée Chalamet è Bob Dylan. Iodonna.it - L'ultimissimo trend maschile? E' il look retrò con le sopracciglia folte e i baffi diradati, stile campione di ping pong anni '50 Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In questi giorni, Timothée Chalamet è impegnato con le riprese di Marty Supreme. Un film storico ambientato negli’50, in cui indossa abiti di scena invintage corredati da taglio capelli – e grooming – trasformisti. Timothée Chalamet è Bob Dylan.

Come scuola e sport si coniugano alla perfezione in Norvegia : l’importanza di una pratica multisportiva fino ai 12 anni per uno stile di vita sano - La Norvegia, ai vertici delle classifiche olimpiche invernali, offre un modello di educazione sportiva basato sull'inclusione, il gioco e la multidisciplinarietà. L'articolo Come scuola e sport si coniugano alla perfezione in Norvegia: l’importanza di una pratica multisportiva fino ai 12 anni per uno stile di vita sano sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Il ritorno dei bagni in stile anni ’70 : i colori must del momento sono il verde avocado e il rosa pesca - Come arredare un bagno in modo trendy? Essendo tornato in voga lo stile massimalista, non bisogna avere paura di lasciare spazio ai colori accesi: ecco quali sono le nuance e gli arredi di tendenza del momento.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maria Monsè festeggia i 18 anni della figlia Perla Maria con un party in grande stile - Grande festa per i 18 anni di Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsé. La showgirl e attrice siciliana ha […] Continua a leggere Maria Monsè festeggia i 18 anni della figlia Perla Maria con un party in grande stile su Perizona.it . (Perizona.it)