Lucca Comics & Games – presentato il programma Lucca Junior 2024

Un'alchimia che anche quest'anno si è rinnovata, regalando grandi emozioni ad oltre 130 bambini e bambine delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Lucca: nella mattinata di oggi il Cinema Astra di Lucca è stato il cuore di uno speciale evento "for kids only – vietato ai maggiori". Per il terzo anno consecutivo, una giovane platea ha infatti indossato per qualche ora i panni di reporter: spazio ai giovani apprendisti giornalisti dunque, che hanno lasciato dietro le quinte i loro "colleghi" delle testate nazionali e locali e che con le loro domande argute e curiose hanno fatto raccontare al gruppo di ospiti speciali tutte le principali novità di Lucca Junior.

Lucca Comics & Game 2024 - The butterfly effect : Il programma - Tra i film in programma: Longlegs di Osgood Perkins (Be Water Film in collaborazione con Medusa Film), The Substance di Coralie Fargeat (I Wonder Pictures), Demoni alla presenza del regista Lamberto Bava, The Primevals (Minerva Pictures insieme a Bizzarro Movies). Disney Lorcana TCG sarà protagonista all’interno dell’enorme stand di Ravensburger Italia, dove sarà possibile ammirare un ... (Metropolitanmagazine.it)

Lucca Comics & Games 2024 – Tornano i Community Awards - 59 di lunedì 28 ottobre, avrà l’opportunità di esprimere il proprio supporto e apprezzamento verso le opere che contribuiscono all’enorme ricchezza e varietà delle passioni che animano Lucca Comics & Games, ribadendo il protagonismo dei fandom nel determinare il successo di tante opere eccellenti. (Nerdpool.it)

Max Pezzali torna al Lucca Comics & Games - . Dopo il successo della stagione live 2022/23 con un totale di oltre 520mila presenze tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti e la grande conclusione al Circo Massimo, Max è stato grande protagonista dell’estate live 2024 con la sua prima tournée negli stadi, MAX FOREVER (Hits Only), che ha superato il tetto dei 400 mila biglietti venduti. (Nerdpool.it)