LIVE Sinner-Medvedev 3-0, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: partenza a razzo e break immediato (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Pazzesco Sinner. Medvedev si inventa una discesa a rete e viene infilato da un superlativo pallonetto dell’italiano. 40-0 Sinner accelera con il diritto e va a segno con una splendida volée di diritto. 30-0 Lungo il diritto di Medvedev. 15-0 Pessima palla corta del russo, che a stento raggiunge la rete. 2-0 break di Sinner! In rete il rovescio di Medvedev in uscita dal servizio. Anche il russo ha servito appena il 20% di prime. 15-40 Palla corta di Sinner, contro-smorzata del russo e passante di rovescio lungolinea vincente dell’italiano. 15-30 Gioca benissimo Medvedev con il diritto costringendo Sinner sulla difensiva, poi va a segno col rovescio incrociato. 0-30 Perentorio diritto di Sinner all’incrocio delle righe. 0-15 Scambio lungo, Sinner cambia sul lungolinea di rovescio e ottiene il punto. 1-0 In rete la risposta del russo. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 3-0, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: partenza a razzo e break immediato Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 Pazzescosi inventa una discesa a rete e viene infilato da un superlativo pallonetto dell’italiano. 40-0accelera con il diritto e va a segno con una splendida volée di diritto. 30-0 Lungo il diritto di. 15-0 Pessima palla corta del russo, che a stento raggiunge la rete. 2-0di! In rete il rovescio diin uscita dal servizio. Anche il russo ha servito appena il 20% di prime. 15-40 Palla corta di, contro-smorzata del russo e passante di rovescio lungolinea vincente dell’italiano. 15-30 Gioca benissimocon il diritto costringendosulla difensiva, poi va a segno col rovescio incrociato. 0-30 Perentorio diritto diall’incrocio delle righe. 0-15 Scambio lungo,cambia sul lungolinea di rovescio e ottiene il punto. 1-0 In rete la risposta del russo.

