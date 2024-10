Oasport.it - LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: numero di Neilson Powless, vince partendo a 43 km dall’arrivo. Quarto Magli

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27 Un successo per certi versi simile a quello ottenuto lo scorso anno alla Marsigliese, quando riuscì ad arrivare da solo. 16.26 Quinta vittoria in carriera per, ma indubbiamente la più prestigiosa. 16.25 Seconda posizione per Corbin Strong che ha vinto la volata di gruppo. 16.24 Successo meraviglioso per! Azione meravigliosa portata a termine: praticamente 40 km da solo. 16.23 Ultimo chilometro per! 16.23 Arrivano gli Uno-X insieme agli UAE, ma probabilmente si lotterà per il secondo posto. 16.22 Ultimi due chilometri perche si avvicina a unade vittoria! 16.21 Si porta al comando nel gruppo Arensman. Tanti uomini della UAE probabilmente per Baroncini che farà la volata. 16.20 18 secondi il vantaggio segnalato ora per. Ancora 4 chilometri. 16.