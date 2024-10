LIVE – ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 38-27, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Trasferta francese per gli uomini di coach Banchi, che nel primo turno sono usciti sconfitti dal testa a testa contro l’Efes. Ora, una sfida molto interessante, visto che la squadra di Lione ha sì perso all’esordio, ma ha ceduto di pochi punti in trasferta contro il Maccabi, dimostrandosi quindi un avversario da non sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 10 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’Eurolega IN DIRETTA PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 38-27 FINE PRIMO QUARTO 38-27 10? – Ndiaye da tre, poi Pajola risponde dopo una ripartenza veloce delle Vu Nere. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 2^ giornata dell’di. Trasferta francese per gli uomini di coach Banchi, che nel primo turno sono usciti sconfitti dal testa a testa contro l’Efes. Ora, una sfida molto interessante, visto che la squadra di Lione ha sì perso all’esordio, ma ha ceduto di pochi punti in trasferta contro il Maccabi, dimostrandosi quindi un avversario da non sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 10 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F538-27 FINE PRIMO QUARTO 38-27 10? – Ndiaye da tre, poi Pajola risponde dopo una ripartenza veloce delle Vu Nere.

