LibanoUe attiva ponte aereo umanitario

Libano,Ue attiva ponte aereo umanitario (Di giovedì 10 ottobre 2024) 7.20 L'Unione europea "per sostenere le persone colpite dalla crisi in Libano, ha lanciato un'operazione di ponte umanitario aereo". Lo comunica una nota Ue. Tre voli da Dubai e Brindisi verso Beirut: il primo arriva nella capitale libanese domani. A bordo scorte Ue tra cui coperte, kit di emergenza e articoli per l'igiene. Già dalla scorsa settimana è attivo il Meccanismo di Protezione civile Ue, con la collaborazione di molti Paesi dell' Unione. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 7.20 L'Unione europea "per sostenere le persone colpite dalla crisi in Libano, ha lanciato un'operazione di". Lo comunica una nota Ue. Tre voli da Dubai e Brindisi verso Beirut: il primo arriva nella capitale libanese domani. A bordo scorte Ue tra cui coperte, kit di emergenza e articoli per l'igiene. Già dalla scorsa settimana è attivo il Meccanismo di Protezione civile Ue, con la collaborazione di molti Paesi dell' Unione.

