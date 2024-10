Le porte del tram si chiudono prima che salga la mamma: bimbo di 8 anni affetto da autismo rimane a bordo (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Milano, una bambino di otto anni è salito a bordo del tram 27 prima della mamma. La donna impegnata con il passeggino del fratello non è riuscita a prendere il mezzo perché i sensori non hanno segnalato la loro presenza. Attimi di panico per la donna che è riuscita a ricongiungersi con il figlio grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Fanpage.it - Le porte del tram si chiudono prima che salga la mamma: bimbo di 8 anni affetto da autismo rimane a bordo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Milano, una bambino di ottoè salito adel27della. La donna impegnata con il passeggino del fratello non è riuscita a prendere il mezzo perché i sensori non hanno segnalato la loro presenza. Attimi di panico per la donna che è riuscita a ricongiungersi con il figlio grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il principe di Roma stasera in TV su Rai 1 in prima visione : la trama e il cast del film con Marco Giallini - Stasera su Rai 1 va in onda Il principe di Roma, una commedia in costume diretta da Edoardo Falcone e interpretata da Marco Giallini: ecco la trama e il cast completo. Arriva stasera su Rai 1, in prima serata e in prima visione, Il principe di Roma, commedia storica diretta da Edoardo Falcone con protagonista Marco Giallini. (Movieplayer.it)

Unità Speciale Scomparsi : la trama della prima stagione - The post Unità Speciale Scomparsi: la trama della prima stagione appeared first on Davide Maggio. Juan Echanove (Santiago), Maxi Iglesias (Rodrigo) e Amanda Rios (Azhar) in una scena di Unità speciale scomparsi – © US Mediaset Infinity I casi si intrecciano alla vita personale di ognuno dei personaggi. (Davidemaggio.it)

Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 14-18 Ottobre 2024 : Rossella Vittima del Primario! - Intanto, Guido inizia a studiare una strategia per non avere problemi di soldi né per l’affitto né per le visite che Claudia deve effettuare a Roma. Il parroco, nel frattempo, cerca di indagare sul motivo per cui Manuel non è più felice di incontrarlo. Peccato che lo stratagemma coinvolga anche il povero Cotugno. (Uominiedonnenews.it)