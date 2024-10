Ilrestodelcarlino.it - Le elementari fanno acqua: “Piove in classe a Pievestina”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Cesena, 10 ottobre 2024 –nell’aula della scuola elementare di Pievesestina. La denuncia arriva dal vicepresidente del quartiere Dismano, Fabio Pacifico. “Da oltre un anno e mezzo – spiega il vicepresidente - una delle aule della scuola elementare di Pievesestina è in gravi condizioni perché soggetta a infiltrazioni d’dal tetto. Il problema crea un ambiente insalubre e pericoloso per gli alunni”. Da quello che risulta, dalle prime verifiche effettuate, l’infiltrazione sarebbe dovuta ad un problema di installazione dell’impianto fotovoltaico. “I tecnici di Energie per la Città – continua Pacifico – avrebbero anche trovato come intervenire per una prima risoluzione del problema ma non possono effettuare l’operazione in quanto l’impianto è legato ad un finanziamento con Gse e dovrebbero prima ottenere le autorizzazioni per le modifiche dello stesso.