La Virtus è già un bivio Banchi suona la carica | Mostriamo i progressi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Siamo alla seconda giornata della fase di qualificazione dell’Eurolega e nel caso dellasi parla già di gara da non sbagliare. Alle 20 (diretta Sky) la formazione bianconera affronta a Lione l’Asvel Villeurbanne. I padroni di casa devono riscattare una passata stagione dove hanno spesso rimediato degli schiaffoni, soprattutto davanti al loro pubblico e devono recuperare credibilità. A rovescio la V nera ha come obiettivo quello di entrare nelle prime dieci squadre per disputare la postseason e deve recuperare in trasferta quello che venerdì ha perso davanti al suo pubblico venendo battuta dall’Efes. Anche i francesi hanno registrato uno stop a Belgrado a opera del Maccabi Tel Aviv e in quell’incontro hanno messo in mostra un buon potenziale offensivo, soprattutto da tre punti, mentre la difesa non è stata impeccabile.