La Città Metropolitana di Napoli aderisce a "Open House" e apre le porte di Palazzo Matteotti (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Città Metropolitana di Napoli aderisce per la prima volta ad "Open House Napoli", il festival diffuso di Architettura, giunto alla VI edizione, che si terrà quest'anno nel weekend dal 18 al 20 ottobre 2024. Un appuntamento ormai consolidato che nasce con l'obiettivo di far conoscere il grande

Consiglio della Città Metropolitana - anche Messina al voto il 15 dicembre - Sono state indette su decreto del presidente della Regione Renato e dell'assessore Andrea Messina per domenica 15dicembre 2024 sono indette le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e dei Consigli... (Messinatoday.it)

Si rinnova il Consiglio della Città metropolitana di Bari - Leccese : "Proseguiremo nel costruire alleanza per i territori" - La Città metropolitana di Bari rinnova il suo Consiglio. Si sono tenute ieri, domenica 6 ottobre, le elezioni di secondo livello per la scelta dei nuovi componenti dell'assemblea. Elevata l'affluenza registrata, con oltre il 95% degli aventi diritto (tra sindaci e consiglieri) alle urne. Le... (Baritoday.it)

Capitale europea dello Sport : accordo tra Comune - Città Metropolitana e Sport e Salute. Manfredi : “Sinergia per infrastrutture” - La convenzione quadro stipulata ha l’obiettivo di creare una sinergia in vista della realizzazione di attività legate a Napoli Capitale europea dello Sport 2026, ma ha una portata più ampia e un orizzonte più lungo avendo durata triennale. “Un accordo istituzionale molto rilevante per diffondere il valore sociale dell’attività sportiva: la nostra comunità ha bisogno delle migliori sinergie ... (Ildenaro.it)