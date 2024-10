Kevin Costner, dopo Horizon, sarà la star del film Headhunters (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attore Kevin Costner ha trovato un nuovo progetto: il film Headhunters, di cui sarà protagonista e produttore tramite la Territory Pictures. Kevin Costner ha trovato il suo prossimo progetto dopo la saga di Horizon: l'attore sarà protagonista e co-sceneggiatore di Headhunters. La star del cinema non sarà però impegnata dietro la macchina da presa del nuovo film, venendo coinvolta però anche come produttore tramite la sua Territory Pictures, in collaborazione con Scott Steindorff di Stone Village films. Cosa racconterà Headhunters Steven Holleran sarà il regista di Headhunters e sul grande schermo Kevin Costner avrà la parte di un americano dal passato misterioso che si ritrova a vivere a Bali, in Indonesia. L'uomo forma un gruppo di surfisti guidati da un fotografo Movieplayer.it - Kevin Costner, dopo Horizon, sarà la star del film Headhunters Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attoreha trovato un nuovo progetto: il, di cuiprotagonista e produttore tramite la Territory Pictures.ha trovato il suo prossimo progettola saga di: l'attoreprotagonista e co-sceneggiatore di. Ladel cinema nonperò impegnata dietro la macchina da presa del nuovo, venendo coinvolta però anche come produttore tramite la sua Territory Pictures, in collaborazione con Scott Steindorff di Stone Villages. Cosa racconteràSteven Holleranil regista die sul grande schermoavrà la parte di un americano dal passato misterioso che si ritrova a vivere a Bali, in Indonesia. L'uomo forma un gruppo di surfisti guidati da un fotografo

Headhunters - Kevin Costner protagonista di un film sul mondo del surf - Ambientato in un’isola tropicale nei pressi di Bali, Indonesia, Headhunters racconta la storia di un emigrato americano di mezz’età, disilluso e senza futuro, intenzionato a realizzare il sogno di una vita: trovare e cacalvare l’onda pèerfetta. it. Per raggiungere lo scopo, l’uomo si unirà a una banda di giovani surfisti, ma non tutto andrà come previsto. (Cinemaserietv.it)

