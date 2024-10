Keanu Reeves e Sandra Bullock aggiornano su Speed 3 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Keanu Reeves e Sandra Bullock aggiornano su Speed 3 Keanu Reeves e Sandra Bullock sono ancora amici, ed è un piacere vederlo. I fan desiderano ardentemente che la coppia si riunisca sullo schermo dopo il successo di Speed e La casa sul lago. In occasione di un evento per celebrare il 30° anniversario del primo film – come riportato da Collider – la coppia si è riunita con il regista Jan de Bont, nell’ambito del Beyond Fest, e i fan hanno avuto la possibilità di chiedere a tutte le parti in causa le prospettive di una terza uscita. La Bullock è stata tristemente protagonista di Speed 2: Senza limiti, a cui Keanu Reeves ha saggiamente rinunciato, ma la possibilità di riunire i tre per un altro giro è estremamente allettante. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)susono ancora amici, ed è un piacere vederlo. I fan desiderano ardentemente che la coppia si riunisca sullo schermo dopo il successo die La casa sul lago. In occasione di un evento per celebrare il 30° anniversario del primo film – come riportato da Collider – la coppia si è riunita con il regista Jan de Bont, nell’ambito del Beyond Fest, e i fan hanno avuto la possibilità di chiedere a tutte le parti in causa le prospettive di una terza uscita. Laè stata tristemente protagonista di2: Senza limiti, a cuiha saggiamente rinunciato, ma la possibilità di riunire i tre per un altro giro è estremamente allettante.

