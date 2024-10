Juventus, idea Skriniar per sostituire Bremer (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il grave infortunio di Bremer ha lasciato scoperta la Juventus nel ruolo fondamentale di centrale difensivo. Una lacuna che Thiago Motta rischia di portarsi avanti fino al termine della stagione, perché il brasiliano non rientrerà se non in estate e con una condizione da doversi ricostruire gradualmente. Ecco perché Cristiano Giuntoli sta ragionando su come aiutare il suo allenatore, visto che al momento la Rosa della Juventus in difesa è corta e manca del punto di riferimento su cui si stava costruendo il nuovo progetto tattico. Il mercato degli svincolati non offre molto ed è per questo che ha Thiago Motta verrà chiesto di stringere i denti fino a gennaio. Panorama.it - Juventus, idea Skriniar per sostituire Bremer Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il grave infortunio diha lasciato scoperta lanel ruolo fondamentale di centrale difensivo. Una lacuna che Thiago Motta rischia di portarsi avanti fino al termine della stagione, perché il brasiliano non rientrerà se non in estate e con una condizione da doversi ricostruire gradualmente. Ecco perché Cristiano Giuntoli sta ragionando su come aiutare il suo allenatore, visto che al momento la Rosa dellain difesa è corta e manca del punto di riferimento su cui si stava costruendo il nuovo progetto tattico. Il mercato degli svincolati non offre molto ed è per questo che ha Thiago Motta verrà chiesto di stringere i denti fino a gennaio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Skriniar alla Juventus come sostituto di Bremer : il colpo di mercato solo a due condizioni - La Juventus segue anche Skriniar come possibile sostituto di Bremer. Per averlo dal PSG si devono concretizzare due condizioni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Juventus - ecco quando torna Bremer : c’è questa partita nel mirino. Le ultime sul difensore bianconero - Un grave infortunio accusato nel match di Champions League tra i bianconeri e il Lipsia nella sfida vinta dalla squadra di Thiago Motta. Il grave infortunio terrà fuori a lungo il brasiliano, ma i tifosi bianconeri possono sperare in questa data Gleison Bremer, difensore della Juventus, si è operato dopo la lesione del crociato. (Calcionews24.com)

Bremer : intervento riuscito. Il comunicato della Juventus - Fantacalcio. Il giocatore bianconero è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l’infortunio patito nei primi minuti della gara di Champions League con il Lipsia. Per lui stagione praticamente finita, anche se non è da escludere che possa tornare in campo nelle ultime partite per poi prendere parte al nuovo ... (Seriea24.it)