Italia, Cambiaso: "Credevo di essere in fuorigioco. Meritavamo più del pari per l'atteggiamento" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Andrea Cambiaso, esterno della Juventus che ha aperto le marcature dopo 60`` in Italia-Belgio di Nations League, ha parlato alla Rai: `Peccato, av Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Andrea, esterno della Juventus che ha aperto le marcature dopo 60`` in-Belgio di Nations League, ha parlato alla Rai: `Peccato, av

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nations League - Italia-Belgio 2-2 : azzurri avanti con Cambiaso e Retegui. Poi cambia tutto - Invece all'89' si fa vedere in attacco l'Italia con Frattesi, che tira prima di lasciare il campo a Bellanova: Casteels para dopo tocco di braccio (ma attaccato al corpo) di Faes. Al 78' l'Italia, che ora contenendo meglio la pressione ospite, perde un brutto pallone a centrocampo che Lukebakio, troppo frettoloso nell'occasione, spara malamente in curva. (Sport.quotidiano.net)

Italia-Belgio 2-2 - Cambiaso : “Forse meritavamo qualcosa in più” - Lo ha detto a Rai Sport Andrea Cambiaso dopo il 2-2 contro il Belgio in Nations League. “Abbiamo fatto i primi trenta minuti alla grande, undici contro undici non so quanto sarebbe finita. . Il gol? Non ci credevo al momento, temevo fosse fuorigioco”, ha concluso in riferimento alla rete del momentaneo 1-0 arrivata in avvio di gioco. (Sportface.it)

PAGELLE ITALIA-BELGIO 2-2 : Cambiaso decisivo - Pellegrini condiziona la partita - Frattesi 7. Poi ovviamente una prestazione completa, nel primo tempo sembrava gli potesse riuscire tutto. Dal 70? Udogie 6 FLOP Pellegrini 4,5: inutile girarsi intorno. Dal 90? Bellanova Ricci 6. . Dal 69? Lukebakio 5,5 TOP Trossard 6,5: il gol del pareggio è fondamentale per il cammino del Belgio e in prospettiva per il futuro di questa squadra. (Calciomercato.it)