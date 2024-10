Italia-Belgio, Spalletti conferma la formazione che ha battuto la Francia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa sera la Nazionale di Spalletti affronta il Belgio di Domenico Tedesco. Fischio d’inizio all’Olimpico di Roma alle 20:45. Il ct dell’Italia conferma la formazione che ha battuto un mese fa la Francia al parco dei principi. Le ufficiali di Italia-Belgio Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo; Dimarco, Tonali, Ricci, Frattesi, Cambiaso; Pellegrini; Retegui. Ct: Luciano Spalletti. Gli 1?1? #Azzurri scelti dal Ct Luciano Spalletti! Italia Belgio Ore 20.45 Stadio Olimpico – #Roma#RaiUno #NationsLeague #ItaliaBelgio #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/fFzwcudso7 — Nazionale Italiana (@Azzurri) October 10, 2024 Belgio (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda. Ilnapolista.it - Italia-Belgio, Spalletti conferma la formazione che ha battuto la Francia Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa sera la Nazionale diaffronta ildi Domenico Tedesco. Fischio d’inizio all’Olimpico di Roma alle 20:45. Il ct dell’lache haun mese fa laal parco dei principi. Le ufficiali di(3-5-1-1): Donnarumma; Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo; Dimarco, Tonali, Ricci, Frattesi, Cambiaso; Pellegrini; Retegui. Ct: Luciano. Gli 1?1? #Azzurri scelti dal Ct LucianoOre 20.45 Stadio Olimpico – #Roma#RaiUno #NationsLeague ##Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/fFzwcudso7 — Nazionalena (@Azzurri) October 10, 2024(4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda.

Italia-Belgio, tre dell'Inter per Spalletti | Inter Chat LIVE