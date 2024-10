Italia Belgio, Spalletti analizza: «Si, episodio ha cambiato il match. La squadra ha dimostrato personalità e qualità» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, a margine della sfida tra Italia e Belgio. Tutte le dichiarazioni Luciano Spalletti ha parlato alla Rai al termine della sfida di Nations League dell’Italia contro il Belgio. PAROLE– «Si episodio ha cambiato il match. Poi mettiamo che prendiamo gol subito in quella situazione. Ci sono partite che vengono segnate non da Calcionews24.com - Italia Belgio, Spalletti analizza: «Si, episodio ha cambiato il match. La squadra ha dimostrato personalità e qualità» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le parole di Luciano, commissario tecnico dell’, a margine della sfida tra. Tutte le dichiarazioni Lucianoha parlato alla Rai al termine della sfida di Nations League dell’contro il. PAROLE– «Sihail. Poi mettiamo che prendiamo gol subito in quella situazione. Ci sono partite che vengono segnate non da

LIVE Italia-Belgio 2-2 - Nations League calcio in DIRETTA : non bastano le reti di Cambiaso e Retegui - finisce in pareggio - 42 Partita dal doppio volto, quella dell’Italia dominante fino all’espulsione di Pellegrini e quella affaticata e disattenta contro gli assalti del Belgio. 88? Fuori Frattesi e dentro Bellanova nell’Italia. 5? Frattesi prova con l’inserimento a mettere in difficoltà il Belgio, si salva la difesa belga. (Oasport.it)

Italia-Belgio 2-2 - le pagelle : Pellegrini rosso clamoroso (4) - Dimarco regala magie (6 - 5). Tonali gladiatore vero (7) - Italia-Belgio, sfida valida per la terza giornata del gruppo B di Nations League si conclude 2-2. Doppio vantaggio azzurro con Cambiaso e Retegui. Al 40', rosso (corretto) a Pellegrini che... (Leggo.it)

Pagelle Italia-Belgio 2-2 : voti e tabellino Nations League 2024/2025 - Recupero: 2? pt, 6? st. 5; Debast 5. 5 (25? st Fagioli 6), Tonali 6. 5, Mangala 6 (13? st Castagne 6); De Ketelaere 5. The post Pagelle Italia-Belgio 2-2: voti e tabellino Nations League 2024/2025 appeared first on SportFace. HIGHLIGHTS Un inizio di secondo tempo complicato per gli Azzurri, che in inferiorità numerica contro il Belgio prima subiscono il gol del pareggio di Trossard dopo la ... (Sportface.it)