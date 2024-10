Inter-news.it - Italia-Belgio, Inter con 3/3? La probabile formazione di Spalletti

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa sera alle ore 20.45 si giocherà, terza giornata di UEFA Nations League. L’sarà assoluta protagonista, ladi Luciano. PRESENTI –è la partita in programma questa sera allo Stadio Olimpico alle ore 20.45. La squadra di Lucianoarriva con due vittorie consecutive all’attivo ed è prima in classifica nel girone della Lega A della UEFA Nations League. Gli azzurri avevano bisogno di rialzare la testa dopo gli Europei giocati e persi in modo pessimo e lo stanno facendo a suon di risultati e prestazioni più che convincenti. Contro ilè attesa una conferma delle ottime sensazioni avute dalle partite con Francia e Israele. Tra i giocatori dell’le novità sono le mancate convocazioni di Nicolò Barella per infortunio e Matteo Darmian.