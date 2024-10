Io Canto Generation, leader della prima serata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Debutto vincente su Canale 5 per Io Canto Generation. Il talent show condotto da Gerry Scotti leader della prima serata di ieri, mercoledì 9 ottobre. Comingsoon.it - Io Canto Generation, leader della prima serata Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Debutto vincente su Canale 5 per Io. Il talent show condotto da Gerry Scottidi ieri, mercoledì 9 ottobre.

Io Canto Generation su Canale 5 : un altro talento messinese alla corte di Gerry Scotti - Ancora una volta la provincia di Messina protagonista del celebre programma Mediaset Io Canto Generation. A esibirsi nella prima puntata del programma condotto da Gerry Scotti e andato in onda ieri, mercoledì 9 ottobre, la tredicenne Morgana La Manna di Gaggi che ha incantato il pubblico... (Messinatoday.it)

Ascolti TV | Mercoledì 9 Ottobre 2024. Io Canto Generation parte dal 18.1% - benissimo Cazzullo (7.3%) - Io Canto Generation parte dal 18. I. 000 spettatori (25. 13:30 1. Serale TG1 2. 6%), Love is in the air 106. 000 spettatori con il 26. 331. 4%). Access Prime Time NCIS tocca il 7. 351. 000 spettatori (9. 4%) – h. 20 STUDIO APERTO 1. 000 spettatori (%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto. (Davidemaggio.it)

