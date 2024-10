Incidente sulla Panoramica, ferita una ragazza: sul posto il 118 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Incidente sulla nuova Panoramica dello Stretto nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione una ragazza a bordo di uno scooter avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finita per terra. Il sinistro è avvenuto lungo l'arteria in direzione nord, poco dopo il parcheggio Messinatoday.it - Incidente sulla Panoramica, ferita una ragazza: sul posto il 118 Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)nuovadello Stretto nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione unaa bordo di uno scooter avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finita per terra. Il sinistro è avvenuto lungo l'arteria in direzione nord, poco dopo il parcheggio

