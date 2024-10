Inchiesta sugli ultras: Fedez doveva essere interrogato ma poi è saltato tutto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nell'iniziale lista dei testimoni per l'Inchiesta 'Doppia curva' c'era anche Federico Lucia, in arte Fedez, ma la procura di Milano - dopo un'interlocuzione con i legali - ha preferito rinviare "sine die" la possibile audizione del rapper il cui nome compare (non è indagato) nell'ordinanza di Milanotoday.it - Inchiesta sugli ultras: Fedez doveva essere interrogato ma poi è saltato tutto Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nell'iniziale lista dei testimoni per l''Doppia curva' c'era anche Federico Lucia, in arte, ma la procura di Milano - dopo un'interlocuzione con i legali - ha preferito rinviare "sine die" la possibile audizione del rapper il cui nome compare (non è indagato) nell'ordinanza di

Inchiesta sugli affidamenti diretti - blitz della Finanza in Comune e nell'assessorato alla Cultura di Pesaro - PESARO - Da questa mattina (giovedì 10 ottobre), da quando il Comune in piazza del Popolo ha aperto i suoi uffici, è in corso un blitz di Guardia di Finanza e di agenti della... (Corriereadriatico.it)

“Doppia Curva” - inchiesta sugli ultras di Inter e Milan : in campo l’Antimafia - Dopo l’inchiesta della procura di Milano denominata “Doppia curva”, la Commissione antimafia ha deciso di intervenire. (Pianetamilan.it)

Simone Inzaghi primo interrogato per l’inchiesta sugli Ultras - In particolare, è stato segnalato un incontro tra Calabria e Luca Lucci, capo della Curva Sud, e un altro tra Calhanoglu e il direttivo della curva nerazzurra. Il loro coinvolgimento si collega al rapporto con i capi ultras, come emerso da intercettazioni e testimonianze. L’inchiesta si concentrerà dunque su queste testimonianze, che rappresentano un passaggio cruciale per chiarire i legami tra ... (Thesocialpost.it)