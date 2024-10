Calciomercato.it - Il Real Madrid fa la spesa in Italia a gennaio: Inter e Juventus avvertite

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Movimenti di mercato delin Serie A nel mercato di: suona il campanello d’allarme perIn questa stagione, in Europa, la caccia alè aperta. Non potrebbe essere altrimenti, dato che per l’ennesima volta i ‘Blancos’ sono campioni in carica della Champions League. E Ancelotti può contare, dopo l’arrivo di Mbappe e di Endrick, su un parterre di talenti quasi senza eguali. Carlo Ancelotti (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Il, capace di conquistare la Champions per ben 15 volte, anche in questo caso parte con il rango di favorito. Anche se nella nuova super-Champions, come abbiamo visto, niente è scontato. E infatti la squadra di Ancelotti è stata sconfitta a sorpresa dal Lille per 1-0. Dimostrando che come sempre confermarsi è molto difficile e bisogna sempre dare tutto in campo per non farsi sorprendere dagli avversari.