Lettera43.it - Il colosso bancario Hsbc taglia i banchieri senior: il piano per risparmiare 300 milioni

(Di giovedì 10 ottobre 2024)punterà afino a 300di dollari con il taglio del segmento dei. A rivelarlo è il Financial Times, che ha spiegato come il nuovo ceo Georges Elhedery abbia deciso di mettere mani ai bilanci risparmiando sul costo del lavoro complessivo del. Ildel manager è quello di fondere la unit banca commerciale dialla unit global banking and marketing. Finora, però, non è stato fornito alcun altro dettaglio sulnemmeno al personale. L’annuncio è previsto entro la fine di ottobre. Il logodavanti al quartier generale della società a Hong Kong (Getty Images).I licenziamenti iniziati cinque anni fa Già a fine agosto, a pochi giorni dall’avvio del nuovo corso targato Elhedery, che si è insediato il 2 settembre, Bloomberg ha rivelato che la banca ha chiesto aidi contenere le spese di viaggio per ridurrei costi.