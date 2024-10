Idf:"Ordinato a Unifil stare al riparo" (Di giovedì 10 ottobre 2024) 21.01 "L'Idf ha Ordinato alle forze Onu nella zona di rimanere in spazi protetti, poi le forze armate israeliane hanno aperto il fuoco nell'area". Ad affermarlo è l'esercito israeliano in una nota, dopo i colpi sparati contro le basi Unifil in Libano. "Hezbollah opera all'interno e in prossimità di aree civili nel Libano meridionale, comprese le aree vicine alle postazioni Unifil", sostiene Israele. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 21.01 "L'Idf haalle forze Onu nella zona di rimanere in spazi protetti, poi le forze armate israeliane hanno aperto il fuoco nell'area". Ad affermarlo è l'esercito israeliano in una nota, dopo i colpi sparati contro le basiin Libano. "Hezbollah opera all'interno e in prossimità di aree civili nel Libano meridionale, comprese le aree vicine alle postazioni", sostiene Israele.

Israele spara contro l’Unifil in Libano - l’Idf : “Abbiamo ordinato di mettersi al sicuro”. Crosetto : “Nessun ordine da Israele” - E ha chiesto alla missione di spostarsi a cinque chilometri dal confine. La segretaria Dem Elly Schlein ha chiesto al governo di agire “in tutte le sedi europee e internazionali per il cessate il fuoco a Gaza e in Libano”. Per questo attendiamo spiegazioni”. “Gli atti avvenuti secondo noi non hanno una motivazione militare”, ha aggiunto il ministro. (Notizie.com)