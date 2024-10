Iddu – L’ultimo padrino, la recensione: Matteo Messina Denaro Ghost Story (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il film: Iddu – L’ultimo padrino. Regia: Fabio Grassadonia e Antonio Piazza Cast: Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Fausto Russo Alesi, Antonia Truppo, Tommaso Ragno. Genere: Crime, drammatico. Durata: 122 minuti.Dove l’abbiamo visto: In anteprima alla Mostra del cinema di Venezia. Trama: Sicilia, primi anni 2000. Dopo alcuni anni in prigione per mafia, Catello, politico di lungo corso, ha perso tutto. Quando i Servizi Segreti italiani gli chiedono aiuto per catturare il suo figlioccio Matteo, ultimo grande latitante di mafia in circolazione, Catello coglie l’occasione per rimettersi in gioco. Uomo furbo dalle cento maschere. A chi è consigliato: Agli amanti delle crime Story italiane che mettono la mafia al centro delle loro narrazioni. <!







> «Liberamente ispirato a fatti accaduti. Cinemaserietv.it - Iddu – L’ultimo padrino, la recensione: Matteo Messina Denaro Ghost Story Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il film:. Regia: Fabio Grassadonia e Antonio Piazza Cast: Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Fausto Russo Alesi, Antonia Truppo, Tommaso Ragno. Genere: Crime, drammatico. Durata: 122 minuti.Dove l’abbiamo visto: In anteprima alla Mostra del cinema di Venezia. Trama: Sicilia, primi anni 2000. Dopo alcuni anni in prigione per mafia, Catello, politico di lungo corso, ha perso tutto. Quando i Servizi Segreti italiani gli chiedono aiuto per catturare il suo figlioccio, ultimo grande latitante di mafia in circolazione, Catello coglie l’occasione per rimettersi in gioco. Uomo furbo dalle cento maschere. A chi è consigliato: Agli amanti delle crimeitaliane che mettono la mafia al centro delle loro narrazioni. «Liberamente ispirato a fatti accaduti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il week-end al cinema : da “Iddu – L’ultimo padrino” a “Joker” - CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo “Limonov” (ore 16:30 e 20:45). CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino “Il robot selvaggio” (ore 16, 18 e 20); “Joker – Folie à deux” (ore 16, 18:30 e 21). CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino “Il robot selvaggio” (ore 18:30); “Limonov” – cineforum (ore 20:30); “Joker – Folie à deux” (ore 20). (Bergamonews.it)

Iddu – L’ultimo padrino - recensione Venezia 81 : Elio Germano e Toni Servillo all’ultimo pizzino - Per questo la farsa e la tragedia, sebbene agli antipodi, rappresentano i due linguaggi migliori per provare a scavare nell’umanità nerissima degli uomini d’onore e l’ambizione di Iddu – L’ultimo padrino sta proprio nel cercare un mezzo per farli convivere. Uomo furbo dalle cento maschere, instancabile illusionista che trasforma verità in menzogna e menzogna in verità, Catello dà vita a un unico ... (Spettacolo.eu)

Su cosa si basa il film su Mattia Messina Denaro - Iddu – L’ultimo padrino? - Iddu – L’ultimo padrino presentato in concorso a Venezia 81. Tenendo in considerazione proprie queste lettere per decifrare la giusta atmosfera e, soprattutto, la personalità dello stesso Denaro. . Los tesso personaggio che nel film ha il volto di Toni Servillo. Attraverso queste insolite lettere Messina gestiva la sua vita in clandestinità e i suoi affari, ma i pizzini trascendevano la ... (Cultweb.it)