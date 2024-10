"Ho visto Mara e l'ho detto all'indagato". La testimonianza inedita sulla mamma di Susa scomparsa (Di giovedì 10 ottobre 2024) C’è un presunto testimone che afferma di aver visto Mara Favro 45 giorni dopo la scomparsa. E punta il dito contro il datore di lavoro Ilgiornale.it - "Ho visto Mara e l'ho detto all'indagato". La testimonianza inedita sulla mamma di Susa scomparsa Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) C’è un presunto testimone che afferma di averFavro 45 giorni dopo la. E punta il dito contro il datore di lavoro

Chi l’ha visto? - di cosa si è parlato ieri sera : il nuovo testimone nel caso Mara Favro - L’uomo fu trovato morto sulla statale 106 Ionica nel 1989, e all’epoca si parlò di suicidio. . Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe agito per riparare al “danno d’onore” subito dal fidanzato: Isabella, infatti, era rimasta incinta, e aveva deciso di interrompere la gravidanza. La mia paura è questa, perché oltre alla quantità di droga che possono aver somministrato a mia figlia, c’è ... (Dilei.it)

Anticipazioni Chi l’ha visto? del 9 ottobre : i risvolti sul caso Mara Favro - La puntata di mercoledì si occuperà anche di un altro caso toccante, quello di Nessy, una giovane madre bloccata in Egitto con sua figlia. Torna su Rai 3 il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che da anni racconta e cerca di far luce su casi di cronaca ancora in attesa di verità. (Dilei.it)

