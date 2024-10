Highlights Machac-Alcaraz 7-6 7-5: Masters 1000 Shanghai (VIDEO) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli Highlights della sfida dei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai che ha visto Tomas Machac battere 76(5) 75 Carlos Alcaraz. Il ceco sfiderà quindi Jannik Sinner per un posto in finale. Il numer0 33 al mondo diventa il secondo ceco a raggiungere la semifinale di un Masters 1000 nel 2024 dopo Jiri Lehecka a Madrid. Ecco i migliori punti della sfida dei quarti di finale. VIDEO Highlights Machac-Alcaraz 7-6 7-5: Masters 1000 Shanghai (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Glidella sfida dei quarti di finale deldiche ha visto Tomasbattere 76(5) 75 Carlos. Il ceco sfiderà quindi Jannik Sinner per un posto in finale. Il numer0 33 al mondo diventa il secondo ceco a raggiungere la semifinale di unnel 2024 dopo Jiri Lehecka a Madrid. Ecco i migliori punti della sfida dei quarti di finale.7-6 7-5:) SportFace.

