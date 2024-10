Tvzap.it - “Grande Fratello”, brusco stop da parte di Mediaset: cosa succede

News tv. "Grande Fratello", brusco stop da parte di Mediaset: cosa succede – Novità importanti per i fan del "Grande Fratello". Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini subirà uno stop. Il programma avrà delle modifiche nel palinsesto Mediaset in base alle esigenze della rete. E possiamo annunciarlo: stasera salterà la tanto attesa diretta. "Grande Fratello", brusco stop da parte di Mediaset: cosa succede. Stasera in tv, giovedì 10 ottobre 2024, non andrà in onda il "Grande Fratello", al suo posto su Canale 5 verrà trasmesso Endless Love.