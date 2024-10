Governo, no rimpasto in vista: mossa Santanché allunga i tempi della ‘squadra’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) La ministra chiede di spostare il suo processo a Roma Tutto resta com'è, ogni tassello al suo posto. Si allontanano le ombre di un possibile rimpasto o di cambi in arrivo nella squadra di Governo guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Raffaele Fitto, se tutto filerà liscio, a fine novembre dovrebbe fare definitivamente le Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La ministra chiede di spostare il suo processo a Roma Tutto resta com'è, ogni tassello al suo posto. Si allontanano le ombre di un possibileo di cambi in arrivo nella squadra diguidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Raffaele Fitto, se tutto filerà liscio, a fine novembre dovrebbe fare definitivamente le

Governo - no rimpasto in vista : mossa Santanché allunga i tempi della ‘squadra’ - Si allontanano le ombre di un possibile rimpasto o di cambi in arrivo nella squadra di governo guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (Adnkronos) – Tutto resta com'è, ogni tassello al suo posto. Raffaele Fitto, se tutto filerà liscio, a fine novembre dovrebbe fare definitivamente le valigie per Bruxelles, poi ci sono gli interrogativi […]. (Periodicodaily.com)

Il governo prova a evitare il rimpasto per il dopo Fitto. Spacchettamento in vista - Palazzo Chigi non pensa a nuove nomine per sostituire Mr. Pnrr. Luca Ciriani e Antonio Tajani potrebbero spartirsi le deleghe. Giorgia Meloni riceve Mario Draghi: «Le priorità sono condivise». Continua a leggere . (Laverita.info)

Boccia-Sangiuliano. Il telefono dell’influencer mette in ansia il governo. Cresce l’ipotesi rimpasto - Che potrebbero parlare non della nomina di Boccia, bensì di quella – andata a buon fine – di Fabio Tagliaferri in Ales, da tempo puntata dalle opposizioni e in particolare da Italia viva. che non fanno dormire sonni tranquilli alla premier. Ieri è stato reso noto che sono due le trasferte compiute dall’ex ministro Sangiuliano e da Maria Rosaria Boccia su cui la Corte dei Conti vuole vederci ... (Quotidiano.net)

Meloni ora pensa al rimpasto di governo Nuovi ingressi per rinforzare la squadra - Giorgia Meloni starebbe pensando a un rimpasto di governo: possibili uno o due nuovi ingressi. ", si era sfogata la premier durante la riunione dell’esecutivo nazionale. . "Non ci viene perdonato nulla, non possiamo fare la figura degli scappati dall’asilo. . La sostituzione lampo al ministero della Cultura, dove da pochi giorni si è insediato Alessandro Giuli, sembra - riporta Il Corriere della ... (Affaritaliani.it)

Meloni ora pensa al rimpasto di governo Nuovi ingressi per rinforzare la squadra - it . Tutto è cambiato nella testa della premier dopo l'esplosione del caso Sangiuliano-Boccia. Prima la parola "rimpasto" non si poteva neanche pronunciare a Palazzo Chigi, ora invece se ne parla apertamente. Giorgia Meloni starebbe pensando a un rimpasto di governo: possibili uno o due nuovi ingressi. (Affaritaliani.it)