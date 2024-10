Ilfattoquotidiano.it - Giubileo, il nuovo vicario di Roma: “Ritardi e disagi sotto gli occhi di tutti. Speriamo in un recupero”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Per il sindaco Gualtieri i lavori vanno avanti secondo il cronoprogramma stabilito. Eppure ini si lamentano.ni. Le opere in vista delprocedono a rilento e creano enormiin una città tradizionalmente molto complessa da gestire, anche e soprattutto per quanto riguarda la viabilità . Alineare le criticità , tuttavia, non sono solo comuni cittadini. Una critica netta questa volta è arrivata daldella Diocesi di, monsignor Baldassarre Reina: “Avverto anch’io iche stanno vivendo in questo momento tanti cittadinini, sonoglidi” ha detto. Per poi aggiungere: “che iche stiamo constatando si possano recuperare nel minore tempo possibile.