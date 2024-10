Giornate FAI d'Autunno 2024, tutti i luoghi aperti a Milano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano le Giornate FAI d'Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI- Fondo per l’Ambiente Italiano ETS.Giunta alla sua tredicesima edizione, la manifestazione Milanotoday.it - Giornate FAI d'Autunno 2024, tutti i luoghi aperti a Milano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano leFAI d', uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI- Fondo per l’Ambiente Italiano ETS.Giunta alla sua tredicesima edizione, la manifestazione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornate Fai d’Autunno : i luoghi visitabili a Caserta e in provincia - . Il sito è aperto solo sabato 12. Saranno, inoltre, aperte al pubblico delle Giornate FAI le cavità sotterranee del Complesso per far conoscere gli ipogei, lo scolatoio, il chiostro, i passaggi e ambienti sotterranei dove venivano conservate le riserve alimentari e, infine, si potrà ammirare una grande cisterna che ancora oggi contiene acqua. (Anteprima24.it)

Il Ponte dell'Acquedotto di Gravina torna ad essere fruibile : inaugurazione e visite guidate nelle giornate FAI d'autunno - Il Ponte dell'Acquedotto di Gravina torna ad essere fruibile grazie agli oltre 25. . . 000 € destinato a un progetto per l’illuminazione scenica e di sicurezza del percorso pedonale e degli archi. 000 voti ottenuti al Censimento I Luoghi del Cuore nel 2020: un contributo da FAI e Intesa Sanpaolo di 25. (Baritoday.it)

Giornate Fai d’Autunno : le aperture a Napoli e in provincia - Grande novità di questa edizione è la firma del Protocollo d’intesa tra il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano e il Comune di Napoli che apre la strada ad una proficua sinergia di azioni con l’obiettivo condiviso di valorizzare il patrimonio culturale e artistico cittadino. Apertura eccezionale anche alla sala ipogea al di sotto della Basilica di S. (Anteprima24.it)