Giannelli (ANP): "Serve il superamento di una scuola ottocentesca. Avere vacanze così lunghe in estate è indicativo di un sistema retrogrado"

Un'analisi severa e senza sconti quella di Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi (ANP), che ha aperto il Convegno Annuale ANP 2024 a Roma con un intervento che ha scosso il mondo della scuola.

“Per arrivare alla scuola senza voti serve un aggiornamento professionale dei docenti. Ma non possono farlo a loro spese”. Il pensiero di Giannelli (ANP) - Credo che con molto equilibrio questo provvedimento vada nella direzione giusta. Finora c’era la previsione di fare stare a scuola i ragazzi, però non veniva mai applicata, a scuola di pomeriggio non c’era personale per vigilare sui minorenni”. Ma non possono farlo a loro spese”. . Poi sta a noi applicarlo. (Orizzontescuola.it)