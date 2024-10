Gangi, un nuovo volto per piazza San Paolo: al lavoro 15 disoccupati (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quindici disoccupati al lavoro a Gangi per dare un nuovo volto a piazza San Paolo. L'iniziativa è finanziata dalla Regione, attraverso il Centro per l'impiego dell'assessorato alla Famiglia e alle Politiche sociali e del lavoro. In 74 giorni lavorativi si dovrà realizzare il rifacimento della Palermotoday.it - Gangi, un nuovo volto per piazza San Paolo: al lavoro 15 disoccupati Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quindicialper dare unSan. L'iniziativa è finanziata dalla Regione, attraverso il Centro per l'impiego dell'assessorato alla Famiglia e alle Politiche sociali e del. In 74 giorni lavorativi si dovrà realizzare il rifacimento della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gangi, un nuovo volto per piazza San Paolo: al lavoro 15 disoccupati - Si dovrà rifare la pavimentazione e rivestire in pietra la scalinata laterale e ripristinare. Un'altra iniziativa, invece, prevede interventi di cura e salvaguardia dell'albero monumentale di contrada ... (palermotoday.it)

Palermo, Di Gangi: “Niente veti, ma Italia viva decida con chi stare” - PALERMO – Lo scontro nel centrodestra (per ora ricomposto) “simbolo di due anni e mezzo trascorsi in una continua lotta di potere”, il ruolo dei renziani nell’Amministrazione Lagalla e, soprattutto, i ... (livesicilia.it)

Federico Gangi esalta la New Racing for Genova al “Merende” - Genova. E’ stato ancora Federico Gangi ad esaltare maggiormente la scuderia New Racing for Genova nello scorso fine settimana. Al Rally di Santo Stefano Belbo – Trofeo delle Merende, dove ha gareggiat ... (genova24.it)