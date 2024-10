Formazioni ufficiali Israele-Francia, Nations League 2024/25 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Israele-Francia, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Nations League 2024/25. Les Bleus incontrano un avversario sulla carta comodo, con l’obiettivo di bissare il successo contro il Belgio e avvicinarsi all’Italia capolista. Dall’altra parte la speranza è quella di sbloccarsi e non chiudere il girone con zero punti, cosa però non facile. Il fischio d’inizio del match è fissato alle 20.45 di giovedì 10 ottobre, ed ecco di seguito ecco le scelte dei due allenatori, Ran Ben Simon e Didier Deschamps. Formazioni ufficiali Israele-Francia Israele: in attesa Francia: in attesa Formazioni ufficiali Israele-Francia, Nations League 2024/25 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ledi, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Uefa/25. Les Bleus incontrano un avversario sulla carta comodo, con l’obiettivo di bissare il successo contro il Belgio e avvicinarsi all’Italia capolista. Dall’altra parte la speranza è quella di sbloccarsi e non chiudere il girone con zero punti, cosa però non facile. Il fischio d’inizio del match è fissato alle 20.45 di giovedì 10 ottobre, ed ecco di seguito ecco le scelte dei due allenatori, Ran Ben Simon e Didier Deschamps.: in attesa: in attesa/25 SportFace.

