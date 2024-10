Firenze, sicurezza: divieto di stazionamento alle Cascine, a Santa Maria Novella e alla Fortezza. Il Sap: “Servono più agenti” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo decreta l'ordinanza del prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, emanata a seguito del Cosp del 30 settembre a cui prese parte anche il ministro degli Interni Matteo Piantedosi L'articolo Firenze, sicurezza: divieto di stazionamento alle Cascine, a Santa Maria Novella e alla Fortezza. Il Sap: “Servono più agenti” proviene da Firenze Post. .com - Firenze, sicurezza: divieto di stazionamento alle Cascine, a Santa Maria Novella e alla Fortezza. Il Sap: “Servono più agenti” Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo decreta l'ordinanza del prefetto di, Francesca Ferrandino, emanata a seguito del Cosp del 30 settembre a cui prese parte anche il ministro degli Interni Matteo Piantedosi L'articolodi, a. Il Sap: “più” proviene daPost.

Firenze - arrivano 200 agenti di Polizia Municipale in più per la sicurezza - Infine, sui vigili fa una riflessione generale: "Quello della municipale è un presidio di legalità importantissimo. I tempi li detta l'assessore alla dicurezza, Andrea Giorgio, nel corso delle celebrazioni per i 170 anni della polizia municipale. I restanti 100 "saranno assunti entro la metà del prossimo anno". (Lanazione.it)

Il ministro Piantedosi a Firenze : “Un piano straordinario per la sicurezza del Parco delle Cascine” - L’idea è l’emanazione di ordinanze del prefetto i cui contenuti verranno vagliati nei prossimi giorni. Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, ha commentato: “In consiglio regionale, la Lega ha sempre portato avanti il tema della sicurezza come una priorità. La sindaca Funaro ha ricordato che quelle del piano sono risposte aggiuntive a quelle già messe in atto affinché il parco ... (Corrieretoscano.it)

Il ministro Piantedosi a Firenze : “Un piano straordinario per la sicurezza del Parco delle Cascine” - La sindaca Funaro ha ricordato che quelle del piano sono risposte aggiuntive a quelle già messe in atto affinché il parco possa essere fruito e vissuto dai cittadini. L’idea è l’emanazione di ordinanze del prefetto i cui contenuti verranno vagliati nei prossimi giorni. La visita rappresenta un riconoscimento importante del lavoro che stiamo facendo e un passo in avanti verso il rafforzamento ... (Corrieretoscano.it)