Fiorentina è il giorno della sentenza su Gudmundsson L'islandese rischia fino a 16 anni | i dettagli

Fiorentina - attesa per giovedì la sentenza nel processo che vede coinvolto Gudmundsson - Si terrà nel primo pomeriggio di giovedì 10 ottobre la sentenza nel processo che vede coinvolto in Islanda Albert Gudmundsson. The post Fiorentina, attesa per giovedì la sentenza nel processo che vede coinvolto Gudmundsson appeared first on SportFace. Accusato di “cattiva condotta sessuale” dopo essere stato denunciato da una donna per un episodio relativo al 2023, il calciatore della ... (Sportface.it)

Gudmundsson accusato di molestie - giovedì arriverà la sentenza : cosa accadrà con la Fiorentina - Giovedì arriverà la sentenza di primo grado per il processo di Gudmundsson: se dovesse risultare colpevole potrà presentare ricorso e far slittare tutto alla prossima estate.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Fiorentina-Milan 2-1 : brillano De Gea - Adli e Gudmundsson - Il primo tempo è subito ricco di colpi di scena con la Fiorentina più quadrata rispetto ad altre esibizioni e il Milan che di contro appare la copia delle prime giornate di campionato. I padroni di casa potrebbero passare in vantaggio già al 20? su calcio di rigore assegnato per fallo di Theo Hernandez su Dodo ma Kean tira male rendendo facile l'intervento di Maignan. (Iltempo.it)