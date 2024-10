Festival Verdi, annunciati i titoli per la XXV edizione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Verdi e Shakespeare è il tema del XXV Festival Verdi di Parma e Busseto che dal 20 settembre al 18 ottobre 2025 articolerà il suo programma attorno ai tre titoli del catalogo Verdiano tratti dalle opere del Bardo: Otello, Macbeth (1847), Falstaff. Le opere prodotte in nuovi allestimenti sono Parmatoday.it - Festival Verdi, annunciati i titoli per la XXV edizione Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)e Shakespeare è il tema del XXVdi Parma e Busseto che dal 20 settembre al 18 ottobre 2025 articolerà il suo programma attorno ai tredel catalogoano tratti dalle opere del Bardo: Otello, Macbeth (1847), Falstaff. Le opere prodotte in nuovi allestimenti sono

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via il festival Verdiano per gli appassionati di opera lirica - Servizio di Pierachille Dolfini The post Al via il festival Verdiano per gli appassionati di opera lirica first appeared on TG2000. Sta riscuotendo grande successo la 24esima edizione del festival Verdiano, con un’offerta di grande respiro a tutti gli appassionati di opera lirica. . La grande musica. (Tv2000.it)

Le opere oniriche di “Imaginrium“. Successo al Festival di Verdi - Applausi a scena aperta, quelli ricevuti dallo studio viareggino Imaginarium, per lo spettacolo di videomapping, “Verdinaria 2. 0“, che ha illuminato e colorato la piazza antistante la Pilotta, a Parma, protagonista dell’inaugurazione del Festival Verdi. . "Tutto questo grazie a Giuseppe Verdi, che con la sua musica senza tempo ci ha permesso di raccontare una traversata fantastica di un ... (Lanazione.it)

La Verdi Street Parade inaugura il XXIV Festival Verdi - La Verdi Street Parade inaugura il Festival Verdi e il Verdi Off, sabato 21 settembre dalle ore 18. 00, animando gioiosamente strade e piazze del centro storico e dell’oltretorrente di Parma in un percorso ricco di sorprese che parte dal Teatro Regio, percorre Via Mazzini e, attraversando il Ponte. (Parmatoday.it)