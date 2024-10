FC 25 RTTK Tracker: Aggiornamenti in tempo reale sugli upgrade (Di giovedì 10 ottobre 2024) Segui l’evoluzione delle carte Road to the Knockouts (RTTK) di FC 25 in tutte le competizioni UEFA, incluse la Champions League, Europa League, Conference League, e la Women’s Champions League! In questo RTTK Tracker, troverai Aggiornamenti costanti sulle prestazioni delle squadre e sugli upgrade ottenuti dai giocatori e dalle giocatrici coinvolti nella promo RTTK. Per sapere quali sono le regole di upgrade puoi consultare la nostra guida sul regolamento della promozione Road to the Knockouts di FC 25. Ti forniamo informazioni dettagliate su quali squadre hanno già soddisfatto i criteri per ottenere miglioramenti, chi è in corsa per un upgrade e quali giocatori RTTK sono pronti a ricevere ulteriori boost. Imiglioridififa.com - FC 25 RTTK Tracker: Aggiornamenti in tempo reale sugli upgrade Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Segui l’evoluzione delle carte Road to the Knockouts () di FC 25 in tutte le competizioni UEFA, incluse la Champions League, Europa League, Conference League, e la Women’s Champions League! In questo, troveraicostanti sulle prestazioni delle squadre eottenuti dai giocatori e dalle giocatrici coinvolti nella promo. Per sapere quali sono le regole dipuoi consultare la nostra guida sul regolamento della promozione Road to the Knockouts di FC 25. Ti forniamo informazioni dettagliate su quali squadre hanno già soddisfatto i criteri per ottenere miglioramenti, chi è in corsa per une quali giocatorisono pronti a ricevere ulteriori boost.

