Diesel, banche, case. Premier costretta a intervenire contro il tira e molla (Di giovedì 10 ottobre 2024) Video della Meloni: «Non alzeremo le tasse». Giorgetti obbligato a spiegare meglio le sue parole: «Il gasolio non salirà per i Tir». Laverita.info - Diesel, banche, case. Premier costretta a intervenire contro il tira e molla Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 10 ottobre 2024) Video della Meloni: «Non alzeremo le tasse». Giorgetti obbligato a spiegare meglio le sue parole: «Il gasolio non salirà per i Tir».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tasse ridotte, ma solo per pochi: le promesse di Meloni ai raggi X - La premier in un video replica alle critiche sulla manovra, ma la pressione fiscale è cresciuta. Ha ragione su autonomi e pensioni, non sulle famiglie: l’Iva ... (laprovinciapavese.gelocal.it)

La nuova "tassa" per chi ha usufruito dei bonus e il ritocco del prezzo di benzina e diesel: il tabù infranto da Giorgetti - "Taglieremo tutte le spese tranne la spesa sanitaria", ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti davanti alle commissioni congiunte di Camera e Senato ... (today.it)

Doccia fredda sulla legge di bilancio. Bankitalia e Upb frenano sulla crescita. E sull’assenza di riforme - Oggi tutti sperano di trovare uno spicchio di arcobaleno nella parole del ministro Giorgetti quando alle 18 spiegherà al Parlamento la sua ... (notizie.tiscali.it)