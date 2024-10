Corso barman inclusivo: partita la nuova edizione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – Si è svolta ieri la prima serata del Corso di formazione “barman inclusivo”, un'iniziativa dedicata alle persone con disabilità e promossa da Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso, in collaborazione con Cescot l’agenzia Formativa di Confesercenti. Dopo il successo delle edizioni passate, torna un'importante opportunità formativa che permette di apprendere i segreti del mestiere di barman. Le lezioni si tengono ogni martedì dalle ore 20 alle 22, presso il “Caffè Paradiso” a Terranuova Bracciolini, e si concluderanno il 3 dicembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità. Quest'anno, ben 11 corsisti hanno intrapreso con entusiasmo questa esperienza formativa. “Siamo entusiasti di vedere così tanti partecipanti desiderosi di apprendere,” ha dichiarato Andrea Manetti. Lanazione.it - Corso barman inclusivo: partita la nuova edizione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – Si è svolta ieri la prima serata deldi formazione “”, un'iniziativa dedicata alle persone con disabilità e promossa da Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso, in collaborazione con Cescot l’agenzia Formativa di Confesercenti. Dopo il successo delle edizioni passate, torna un'importante opportunità formativa che permette di apprendere i segreti del mestiere di. Le lezioni si tengono ogni martedì dalle ore 20 alle 22, presso il “Caffè Paradiso” a TerraBracciolini, e si concluderanno il 3 dicembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità. Quest'anno, ben 11 corsisti hanno intrapreso con entusiasmo questa esperienza formativa. “Siamo entusiasti di vedere così tanti partecipanti desiderosi di apprendere,” ha dichiarato Andrea Manetti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riparte il corso di barman inclusivo : la nuova edizione - Si è svolta ieri la prima serata del corso di formazione “Barman inclusivo”, un'iniziativa dedicata alle persone con disabilità e promossa da Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso, in collaborazione con Cescot, l’agenzia Formativa di Confesercenti. . . Dopo il successo delle edizioni passate. (Arezzonotizie.it)

Si è svolta ieri la prima serata del corso di formazione “Barman inclusivo” - ” Il corso prevede nove lezioni, suddivise tra teoria e pratica, in cui i partecipanti impareranno a preparare caffè, cocktail classici e a gestire il servizio al tavolo, sviluppando anche le abilità relazionali con i clienti. Quest'anno, ben 11 corsisti hanno intrapreso con entusiasmo questa esperienza formativa. (Lanazione.it)

Confesercenti - il Corso di formazione Barman inclusivo - Arezzo, 10 settembre 2024 – Ancora un corso di formazione inclusivo. La partecipazione ai corsi li ha visti entusiasmare ed è stato una gioia per i partecipanti, per le loro famiglie e per gli organizzatori”. Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso in collaborazione con l'agenzia Formativa di Confesercenti organizza una nuova edizione del corso di formazione “Barman inclusivo” riservato alle ... (Lanazione.it)