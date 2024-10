Conclusi i lavori di riqualificazione al Parco della Rimembranza di Sezze: martedì l’area torna a disposizione della comunità (Di giovedì 10 ottobre 2024) I lavori di riqualificazione del Monumento al Parco della Rimembranza di Sezze sono giunti alla Conclusione, e l’area verrà ufficialmente riconsegnata alla cittadinanza martedì 15 ottobre, alle ore 16. Un evento significativo che segna una tappa importante nel piano di miglioramento e valorizzazione degli spazi pubblici. Il sindaco Lidano Lucidi ha sottolineato l’importanza dell’intervento, descrivendolo come un tassello di un più ampio progetto di riqualificazione urbana: “Il Parco della Rimembranza non è solo uno spazio di memoria storica per la nostra comunità, ma anche un luogo di incontro e aggregazione per i cittadini. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ididel Monumento aldisono giunti allaone, everrà ufficialmente riconsegnata alla cittadinanza15 ottobre, alle ore 16. Un evento significativo che segna una tappa importante nel piano di miglioramento e valorizzazione degli spazi pubblici. Il sindaco Lidano Lucidi ha sottolineato l’importanza dell’intervento, descrivendolo come un tassello di un più ampio progetto diurbana: “Ilnon è solo uno spazio di memoria storica per la nostra, ma anche un luogo di incontro e aggregazione per i cittadini.

