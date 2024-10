Coltelli e un tirapugni nella borsetta: bloccata all’ingresso del tribunale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Era andata in tribunale per risolvere delle controversie private e nella sua borsetta, oltre ai documenti, aveva infilato due Coltelli e un tirapugni. La donna, una 60enne di casa nel Bresciano, è stata fermata sulla soglia della palazzo di giustizia, quando il metal detector posizionato Bresciatoday.it - Coltelli e un tirapugni nella borsetta: bloccata all’ingresso del tribunale Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Era andata inper risolvere delle controversie private esua, oltre ai documenti, aveva infilato duee un. La donna, una 60enne di casa nel Bresciano, è stata fermata sulla soglia della palazzo di giustizia, quando il metal detector posizionato

