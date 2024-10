Biccy.it - Chi era la ragazza di Non è la Rai insultata da Elenoire Ferruzzi: “Quella bionda te la ricordi? Brutta lei, orrenda!”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Chi conoscericorda senza dubbio il video girato con Matteo Giorgi del Red in cui spettegola sulle protagoniste di Non è la Rai. Su TikTok l’audio è tornato virale ed è stato doppiato in numerosi sketch, ma chi era la? Il suo nome è Alessia Gioffi., il video sketch sulle ragazze di Non è la Rai: “Poi c’era quell’altrati?” Matteo: “Quale?”: “, cantante..” Matteo: “La Ilaria Galassi? La Ilaria Galassi?”: “No amore! Terminator!” Matteo: “Ah, la Alessia Gioffi!”: “Mammalei eh!! No amore, lei non era bella per niente”.