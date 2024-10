Cesare Cremonini, il ricordo del padre nel giorno del suo 100º compleanno: “Ho chiuso il mio album” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nelle prime ore del 10 ottobre 2024, Cesare Cremonini ha condiviso un post che ha toccato profondamente i suoi fan. Un messaggio che unisce il ricordo del padre a un momento di svolta per l’artista bolognese. Per Cremonini, questo nuovo album non rappresenta solo il frutto di due anni di lavoro, ma anche un omaggio al padre, fonte di ispirazione in molte delle sue canzoni. Il ricordo del padre: un legame indelebile Il post di Cesare Cremonini su Instagram non è solo un annuncio riguardo alla conclusione dell’album, ma anche una celebrazione del ricordo di suo padre, che avrebbe compiuto 100 anni quel giorno. “Sono le 00.46, 10 Ottobre 2024. Mio padre oggi avrebbe compiuto 100 anni. Questa notte ho chiuso il mio nuovo album dopo due anni di dedizione costante”. Queste le parole del cantautore bolognese che aprono un lungo post su Instagram. Dilei.it - Cesare Cremonini, il ricordo del padre nel giorno del suo 100º compleanno: “Ho chiuso il mio album” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nelle prime ore del 10 ottobre 2024,ha condiviso un post che ha toccato profondamente i suoi fan. Un messaggio che unisce ildela un momento di svolta per l’artista bolognese. Per, questo nuovonon rappresenta solo il frutto di due anni di lavoro, ma anche un omaggio al, fonte di ispirazione in molte delle sue canzoni. Ildel: un legame indelebile Il post disu Instagram non è solo un annuncio riguardo alla conclusione dell’, ma anche una celebrazione deldi suo, che avrebbe compiuto 100 anni quel. “Sono le 00.46, 10 Ottobre 2024. Miooggi avrebbe compiuto 100 anni. Questa notte hoil mio nuovodopo due anni di dedizione costante”. Queste le parole del cantautore bolognese che aprono un lungo post su Instagram.

