Anteprima24.it - Caserta, Piccerillo (Lega): “Ritardi per assistenza a studenti disabili”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’avvio della scuola rappresenta un’opportunità per i nuovi inizi, ma soprattutto significa rientrare in un ambiente di apprendimento e socializzazione. Tuttavia, per molti genitori, questa fase è segnata da preoccupazioni e ansie, soprattutto per chi ha la responsabilità di ragazzi contà e ha la sfortuna di vivere a”. Lo sostiene, in una nota, il Consigliere regionale della, Antonellache spiega anche il perché. “La promessa di garantire il servizio dispecialistica dal primo di ottobre non è stata mantenuta dai vertici dell’Ambito C1 e, inoltre, manca ancora una data di inizio. In questo modo si privano tanti nostri ragazzi di un fondamentale supporto all’apprendimento e alla ricerca dell’autonomia”, denuncia, interrogando l’assessore alle Politiche Sociali, Lucia Fortini.