Carta del docente ai precari: la Gilda degli Insegnanti chiede un incontro al Ministero (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Gilda degli Insegnanti ha formalmente richiesto un incontro al Capo Dipartimento delle Risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione, per affrontare la questione dell'erogazione della Carta docente agli Insegnanti precari. L'articolo Carta del docente ai precari: la Gilda degli Insegnanti chiede un incontro al Ministero . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laha formalmente richiesto unal Capo Dipartimento delle Risorse umane, finanziarie e strumentali deldell'Istruzione, per affrontare la questione dell'erogazione dellaagli. L'articolodelai: launal

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carta del docente - come spendono i soldi gli insegnanti : 220 milioni per pc e tablet - 30 per corsi di formazione. I dati - I dati sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . L'articolo Carta del docente, come spendono i soldi gli insegnanti: 220 milioni per pc e tablet, 30 per corsi di formazione. Secondo i dati statistici riportati da Italia Oggi i docenti, con il bonus 500 euro della carta docenti, spendono nettamente di più per l'acquisto dei pc e tablet che per i corsi di formazione: 220 milioni su ... (Orizzontescuola.it)

Carta del docente in ritardo : quando sarà disponibile e quanto perderanno gli insegnanti - È come se l’intero sistema fosse in stand-by, con migliaia di insegnanti che attendono notizie. it non fa altro che alimentare l’incertezza. Fin qui tutto semplice, se non fosse che l’attivazione del bonus sembra ancora un miraggio. Tuttavia, non è escluso che nella prossima Legge di Bilancio si possano trovare risorse per rifinanziare la misura, magari rinviando il taglio al 2025/2026. (Quifinanza.it)

“Basta ricatti sociali agli insegnanti” - la denuncia di Alfredo Palomba : “Regolamenti carta straccia e reclutamento al collasso. La scuola ha bisogno di certezze - non di algoritmi” [INTERVISTA] - La scuola ha bisogno di certezze, non di algoritmi” [INTERVISTA] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Bompiani) ci porta dentro la scuola italiana, tra difficoltà croniche e inaspettate scintille di vitalità . Un sistema al collasso o un laboratorio per il futuro? Alfredo Palomba, docente e scrittore, nel suo libro "Il cuore dell'uragano" (ed. (Orizzontescuola.it)