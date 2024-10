Cambiano i voti sul registro, preside e prof indagati (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'inchiesta riguarda la preside e sette professori del liceo scientifico Galileo Galilei di Lamezia Terme, in Calabria. Gli indagati sono una decina in tutto. Imolaoggi.it - Cambiano i voti sul registro, preside e prof indagati Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'inchiesta riguarda lae setteessori del liceo scientifico Galileo Galilei di Lamezia Terme, in Calabria. Glisono una decina in tutto.

