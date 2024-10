Bimbo morto schiacciato dal nastro trasportatore: processo allo zio (Di giovedì 10 ottobre 2024) C'è lo zio della vittima come imputato nel processo per la morte del bambino di 4 anni rimasto incastrato nel nastro trasportatore dell'azienda agricola di famiglia. Gianluca Palma è accusato di omicidio colposo per avere cagionato la morte del piccolo per colpa, imperizia e negligenza non avendo Latinatoday.it - Bimbo morto schiacciato dal nastro trasportatore: processo allo zio Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) C'è lo zio della vittima come imputato nelper la morte del bambino di 4 anni rimasto incastrato neldell'azienda agricola di famiglia. Gianluca Palma è accusato di omicidio colposo per avere cagionato la morte del piccolo per colpa, imperizia e negligenza non avendo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avambraccio incastrato nel nastro trasportatore - operaio soccorso con l'eliambulanza - Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del servizio di prevenzione sicurezza ambienti del lavoro dell’Ast di Pesaro per ricostruire la dinamica e ascoltare le prime testimonianze. Per cause ancora in corso di accertamento è rimasto con l’avambraccio incastrato in un macchinario. Si tratta di un nastro trasportatore di inerti per la miscelazione calcestruzzo. (Ilrestodelcarlino.it)

Incastrato nel nastro trasportatore. Monza - nell’impianto della Corioni il quinto morto sul lavoro del 2024 - . Vittima un operaio di 24 anni, travolto e ucciso dalla fiammata provocata da un’esplosione mentre stava lavorando nel reparto di miscelazione solventi e resine di una piccola azienda di vernici. Dopo cinque giorni di agonia, Mohamed era morto. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per recuperare il corpo dell’operaio egiziano di 22 anni rimasto incastrato. (Ilgiorno.it)

Incidente sul lavoro a Monza - morto operaio di 22 anni : è rimasto incastrato nel nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti - L’incidente è avvenuto in via Comunale per Cinisello nell’azienda per cui lavorava, la società Corioni, specializzata in servizi ambientali. Un operaio di 22 anni è morto nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto dopo esser rimasto incastrato nel nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti. In aggiornamento Leggi anche: Incidente in Val Pellice, bambino di 5 anni muore travolto ... (Open.online)