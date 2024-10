Azzerato il processo per la strage del Mottarone: dieci mesi buttati via per un dissidio tra Gup e Procura (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si torna al punto di partenza e il procedimento sulla strage del Mottarone è tutto da rifare. La gup di Verbania Rosa Maria Fornelli ha restituito gli atti alla Procura che non ha modificato il capo di imputazione, contrariamente a quanto chiesto dalla stessa giudice. In questo modo il procedimento segna un momentaneo punto d’arresto, quella “regressione del procedimento” temuto dalla Procuratrice Olimpia Bossi e dalla sostituta Procuratrice Laura Carrera. Secoloditalia.it - Azzerato il processo per la strage del Mottarone: dieci mesi buttati via per un dissidio tra Gup e Procura Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si torna al punto di partenza e il procedimento sulladelè tutto da rifare. La gup di Verbania Rosa Maria Fornelli ha restituito gli atti allache non ha modificato il capo di imputazione, contrariamente a quanto chiesto dalla stessa giudice. In questo modo il procedimento segna un momentaneo punto d’arresto, quella “regressione del procedimento” temuto dallatrice Olimpia Bossi e dalla sostitutatrice Laura Carrera.

Si torna al punto di partenza : papocchio sul processo per la strage del Mottarone - In questo modo il procedimento segna un momentaneo punto d'arresto, quella «regressione del procedimento» temuto dalla procuratrice Olimpia Bossi e dalla sostituta procuratrice Laura Carrera. Per la procura l'accoglimento del «suggerimento» della gup determinerebbe «necessariamente una riduzione della contestazione, con possibile 'vulnes' del principio di irretrattabilità dell'azione ... (Iltempo.it)

Strage del Mottarone - la procura non cambia i capi di imputazione. “Il gup non ha dominio incontrastato” - I reati contestati a vario titolo sono attentato alla sicurezza dei trasporti, rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose gravissime e anche il falso. I pubblici ministeri hanno quindi chiesto la restituzione del fascicolo. (Ilfattoquotidiano.it)

Strage del Mottarone. Il giudice : "Non c’è dolo". E gli imputati ringraziano - Vedremo quando inizierà. . Passaggi tecnici che si traducono in un sostanziale alleggerimento della posizione degli imputati, allungando i tempi del procedimento perché il prossimo appuntamento in aula è stato fissato per il 12 settembre. Ha spiegato di non poter fare un "intervento ortopedico" sul capo di imputazione con la rimozione di alcune contestazioni per poi decidere chi mandare a ... (Quotidiano.net)