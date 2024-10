Ilfattoquotidiano.it - Attacco di Israele alle basi Onu, Crosetto: “Atti ostili potrebbero costituire crimini di guerra. Non prendiamo ordine da Tel Aviv”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli spari dell’esercito dicontro dueitaliane e i quartier generale della missione Unifil, lungo il confine con il Libano, provocano una ferma condanna internazionale. Il ministro della Difesa, Guido, in conferenza stampa a palazzo Chigi, non usa giri di parole: “Glicompiuti e reiterati dforze israelianedi, si tratta di gravissime violazioninorme del diritto internazionale, non giustificate da alcuna ragione militare”, attacca. Per il ministro della Difesa italiano non si è trattato “di un errore né di un incidente quindi abbiamo bisogno di avere spiegazioni reali nei tempi più rapidi possibili”.