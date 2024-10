Anche in Francia i diritti tv sono un caos. Il Lione: «Lega incompetente, beIN Sports ci deve ancora pagare» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Anche in Francia i diritti tv sono un caos. Però come sottolinea l’Equipe, i club non dicono nulla per quieto vivere. Tranne uno, il Lione che ha deciso di alzare la voce. In una lettera inviata alla Lfp ha parlato di incompetenza per via di come la Lega ha trovato l’accordo sui diritti con beIN Sports. Lione contrario all’accordo con beINSport che non ha ancora pagato la prima rata Segnala l’Equipe: “L’accordo tra la LFP e beIN Sports è diventato un argomento esplosivo. Innanzitutto perché l’emittente franco-qatariana non ha ancora onorato il pagamento della prima rata, prevista per l’inizio della stagione. Con un risultato concreto: gli importi versati ai club il 30 agosto sono stati tagliati del 24% rispetto a quanto previsto, mancano una ventina di milioni di euro”. Il Lione ha inviato mercoledì una lettera provocatoria a Vincent Labrune, presidente della Lfp. Ilnapolista.it - Anche in Francia i diritti tv sono un caos. Il Lione: «Lega incompetente, beIN Sports ci deve ancora pagare» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)intvun. Però come sottolinea l’Equipe, i club non dicono nulla per quieto vivere. Tranne uno, ilche ha deciso di alzare la voce. In una lettera inviata alla Lfp ha parlato di incompetenza per via di come laha trovato l’accordo suiconcontrario all’accordo conSport che non hapagato la prima rata Segnala l’Equipe: “L’accordo tra la LFP eè diventato un argomento esplosivo. Innanzitutto perché l’emittente franco-qatariana non haonorato il pagamento della prima rata, prevista per l’inizio della stagione. Con un risultato concreto: gli importi versati ai club il 30 agostostati tagliati del 24% rispetto a quanto previsto, mancano una ventina di milioni di euro”. Ilha inviato mercoledì una lettera provocatoria a Vincent Labrune, presidente della Lfp.

La Serie A in Francia non si vede : il canale de L’Equipe vuole acquistarne i diritti (Rmc Sport) - Le partite del campionato italiano saranno finalmente disponibili legalmente in Francia? Secondo le nostre informazioni, il canale L’Equipe è interessato a trasmettere la Serie A, che non viene trasmessa in Francia dall’inizio della stagione. Resta il fatto che, al momento, non è possibile vedere il campionato italiano in Francia e la situazione non sta migliorando. (Ilnapolista.it)

Serie A in Francia - il canale de L’Equipe interessato ai diritti tv del campionato italiano - Sarà l’Assemblea della Lega Serie A nella prossima sosta nazionali a decidere sul tema. DAZN, interessata al prodotto, non ha ancora fatto passi ufficiali. Secondo una fonte a conoscenza delle trattative, consultata dall’AFP, “L’Équipe è una possibilità”. Precedentemente trasmessa su beIN Sports, la Serie A è ancora al buio al di là delle Alpi. (Sportface.it)

Lione in crisi dopo il caos diritti tv in Francia : pronti tagli al personale - Il patron del Lione ha confermato di essere pronto a parlare con i sindacati dei dipendenti nell’ambito di un sostanziale taglio dei posti di lavoro, il tutto a causa della crisi finanziaria in cui versa lo storico club francese, che paga da un lato un mercato in uscita poco remunerativo, dall’altro il caos legato ai diritti tv in Francia che nell’immediato ha portato a un significativo calo dei ... (Sportface.it)